حذر العقيد الفرنسي المتقاعد والمتخصص في الشؤون الجيوسياسية بيري دي يونغ في مقابلة صحافية، بأن القوات الأوكرانية ستستهلك آخر الذخائر المتبقية لديها في غضون شهر واحد.

وقال الخبير على قناة TV5 Monde: "أعتقد أن لديهم ما يكفي من الذخيرة لمدة شهر تقريبا، وهذا قليل جدا بالنسبة للأوكرانيين، لأن الشهر يمنح وقتا حتى منتصف فبراير، وفي منتصف فبراير سيكون ذروة الشتاء".

وبحسب العقيد، يسعى الجيشان في هذه المرحلة إلى تثبيت خط الجبهة وتوجيه ضربات استراتيجية، لكن ذلك يحتاج إلى قدرات مناسبة، وقال دي يونغ: "أوكرانيا أصبحت منهكة أخلاقيا وعسكريا، وكييف أصبحت أكثر اعتمادا على المساعدات الأمريكية".

وفي وقت سابق، قال الجنرال الفرنسي جان بول بالوميرو على قناة LCI التلفزيونية، إن الصناعة العسكرية الروسية آخذة في التنامي، بينما لم تعد أوكرانيا قادرة على تجديد مواردها الفنية والبشرية، خاصة في ظل تراجع الدعم الغربي في ما وصفه بـ "الأمر الأهم".

وكشف المحلل البريطاني ألكسندر ميركوريس أن القوات المسلحة الروسية فجرت منظومتي دفاع جوي من طراز "باتريوت" خلال هجمات نفذتها على أهداف عسكرية في أوكرانيا.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد ذكرت في وقت سابق أنه تم خلال الأسبوع الماضي تنفيذ 50 هجمة واسعة النطاق على أراضي أوكرانيا بأسلحة دقيقة وطائرات مسيرة، وكانت الأهداف هي منشآت المجمع الصناعي العسكري والمطارات العسكرية والترسانات والمواقع العسكرية.

وبعد الفشل الكبير للهجوم الأوكراني المضاد، حققت القوات الروسية نجاحا كبيرا في منطقة العملية العسكرية الخاصة، وبشكل خاص تحرير مدينة مارينكا الواقعة بجمهورية دونيتسك.

المصدر: RT