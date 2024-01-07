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سياسي فرنسي: وعود "الناتو" بانتصار أوكرانيا لم تتحقق

أخبار العالم

سياسي فرنسي: وعود
Globallookpress
أوكرانيا، أرشيف
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أشار زعيم حزب "الوطنيون" الفرنسي فلوريان فيليبو إلى أن دول "الناتو" استغرقت عامين لإدراك حتمية انتصار روسيا في أوكرانيا، متهما الغرب بالنفاق وترويج الأكاذيب الفظيعة عن انتصار كييف.

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وكتب فلوريان في صفحته على منصة "إكس": "الحقيقة تدل على أنكم كذبتم عن النصر الأوكراني طيلة عامين، والحقائق وصلت إليكم ولا تعرفون كيف تتخلصون من أكاذيبكم الفظيعة".

وأشار إلى أنه منذ بداية النزاع وعد العديد من الساسة الغربيين وحلف "الناتو" بانتصار سريع لأوكرانيا وانهيار روسيا، لكن ذلك لم يتحقق، وسأل: "ألم يعد "الناتو" أوكرانيا بانتصار سريع؟!".

المصدر: نوفوستي

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