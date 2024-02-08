مستشار سابق للرئاسة الأوكرانية يقر بعدم جدوى الدفاعات الأوكرانية في صد الصواريخ الروسية

أكد المستشار السابق للرئيس الأوكراني ليونيد كوتشما، أوليغ سوسكين، أن أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية لا يمكنها صد الضربات الصاروخية الروسية.

واشتكى سوسكين قائلا: "في السابع من فبراير كانت هناك ضربة قوية". منوها بأن أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية لم تتمكن من اعتراض وتدمير الصواريخ الروسية وحماية المنشآت الأوكرانية من الضربات الجوية.

إقرأ المزيد

كما انتقد سوسكين، فلاديمير زيلينسكي بسبب تصريحاته المستمرة في وسائل الإعلام حول نجاح عمل الدفاعات الجوية الأوكرانية أو عدم قدرة الجيش الروسي على تنفيذ ضربات جوية جديدة على أهداف في أوكرانيا.

وسبق أن أكد سوسكين، في تصريحات سابقة أن ضربات الطائرات المسيرة والصواريخ الروسية على كييف تتسبب بتدمير أهداف عسكرية، على الرغم من جهود وعمل الدفاع الجوي الأوكراني.

من جهته أشاد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو في وقت سابق بنجاحات القوات الصاروخية والمدفعية الروسية خلال العملية العسكرية في أوكرانيا.

ومنذ 10 أكتوبر من العام 2022، يشن الجيش الروسي هجمات صاروخية على منشآت الطاقة وصناعة الدفاع والقيادة العسكرية والاتصالات الأوكرانية.

وبحسبما ذكره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فإن الهجوم الأول كان ردا على الهجوم الإرهابي الذي نفذته كييف ضد جسر القرم.

من جهته، أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن القوات الروسية لا تهاجم المباني السكنية أو البنية التحتية الاجتماعية.

المصدر: نوفوستي