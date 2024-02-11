 
مباشر

ضابط استخبارات أمريكي: تصدع وحدة القوات الأوكرانية على طول خط الجبهة

أخبار العالم

ضابط استخبارات أمريكي: تصدع وحدة القوات الأوكرانية على طول خط الجبهة
Sputnik
عسكريون من قوات الهندسة التابعة للقوات الروسية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wyk3

أكد ضابط الاستخبارات الأمريكية السابق سكوت ريتر أن الجيش الروسي يحبط هجمات الطائرات المسيّرة الأوكرانية على خط المواجهة من خلال قتل مشغلي هذه الطائرات.

وقال ريتر: "في مناطق معزولة من الجبهة، حاول الجيش الأوكراني تجميع ما يكفي من الطائرات المسيّرة لإحباط الهجوم الروسي، لكن الروس توصلوا إلى طريقة لمواجهته. من خلال تتبع مشغلي الطائرات المسيّرة. والآن، أعتقد أن هذه هي أخطر وظيفة في أوكرانيا، لأن مشغل الطائرات المسيّرة محكوم عليه بالموت".

إقرأ المزيد
سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني: الوضع على خط المواجهة صعب جدا
سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني: الوضع على خط المواجهة صعب جدا

وأشار إلى انهيار وحدة القوات الأوكرانية على طول الجبهة، والتي دعمت قدرة القوات الأوكرانية على البقاء في ساحة المعركة.

وأكد أنه ليس لديهم ما يكفي من ذخيرة المدفعية، وليس لديهم القدرة على استبدالها بأي شيء آخر.

وأضاف أنه "بدون الدعم الناري، فإن المشاة الأوكرانيين معرضون بشدة للقصف المدفعي الروسي وضربات الطائرات المسيّرة".

كما قالت صحيفة "واشنطن بوست"، إن القوات الأوكرانية تعاني من نقص حاد في قذائف المدفعية على خط المواجهة، ما يثير المخاوف بشأن المدة التي ستتمكن فيها قوات كييف من البقاء في مواقعها.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

الملايين تتزاحم على موقع X لمشاهدة "مقابلة القرن".. ماذا قال بوتين لكارلسون؟