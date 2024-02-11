ضابط استخبارات أمريكي: تصدع وحدة القوات الأوكرانية على طول خط الجبهة

أكد ضابط الاستخبارات الأمريكية السابق سكوت ريتر أن الجيش الروسي يحبط هجمات الطائرات المسيّرة الأوكرانية على خط المواجهة من خلال قتل مشغلي هذه الطائرات.

وقال ريتر: "في مناطق معزولة من الجبهة، حاول الجيش الأوكراني تجميع ما يكفي من الطائرات المسيّرة لإحباط الهجوم الروسي، لكن الروس توصلوا إلى طريقة لمواجهته. من خلال تتبع مشغلي الطائرات المسيّرة. والآن، أعتقد أن هذه هي أخطر وظيفة في أوكرانيا، لأن مشغل الطائرات المسيّرة محكوم عليه بالموت".

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وأشار إلى انهيار وحدة القوات الأوكرانية على طول الجبهة، والتي دعمت قدرة القوات الأوكرانية على البقاء في ساحة المعركة.

وأكد أنه ليس لديهم ما يكفي من ذخيرة المدفعية، وليس لديهم القدرة على استبدالها بأي شيء آخر.

وأضاف أنه "بدون الدعم الناري، فإن المشاة الأوكرانيين معرضون بشدة للقصف المدفعي الروسي وضربات الطائرات المسيّرة".

كما قالت صحيفة "واشنطن بوست"، إن القوات الأوكرانية تعاني من نقص حاد في قذائف المدفعية على خط المواجهة، ما يثير المخاوف بشأن المدة التي ستتمكن فيها قوات كييف من البقاء في مواقعها.

المصدر: نوفوستي