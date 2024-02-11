CNN تكشف عن "خطة رئيسية" يطلبها زيلينيسكي من القائد الجديد للقوات الأوكرانية

ذكرت CNN أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي طالب القائد العام الجديد للقوات المسلحة الأوكرانية، ألكسندر سيرسكي بتجنب حالة الجمود على جبهات القتال، ووضع خطة جديدة لهذا الغرض.

وكتبت الشبكة الأمريكية: "تمارس القيادة السياسية في أوكرانيا ضغوطا على سيرسكي من أجل التوصل إلى خطة جديدة من شأنها تجنب الركود في ساحة المعركة مع عدم الحاجة إلى عدد كبير جدا من المجندين الجدد تزامنا مع وصول مشروع قانون التعبئة الجديد إلى برلمان البلاد".

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وأشار مقال CNN إلى أنه بغض النظر عن عدد الجنود الذين سيطلبهم سيرسكي للخدمة في نهاية المطاف، فإن القوات المسلحة الروسية سوف تفوقها عديدا.

وأضافت: "تم استنفاد القوات الأوكرانية الأكثر احترافا بعد عامين من القتال المتواصل، كما تضاءلت صفوفها بسبب الخسائر البشرية. ولا تنشر أوكرانيا أرقاما، لكن المسؤولين الأمريكيين يقدرون أن ما يصل إلى 70 ألف جندي أوكراني قتلوا وأصيب ما يقرب من ضعف هذا العدد".

ولفتت إلى أن حجم وسرعة التعبئة الإضافية في أوكرانيا "مسألة سياسية شائكة"، وكان أحد مصادر الخلاف بين زيلينسكي و(فاليري) زالوجني (القائد السابق للقوات الأوكرانية)، اللذين قالا إن الجيش يحتاج إلى نصف مليون جندي إضافي"، وانتقدا "الثغرات في التشريعات التي تسمح للمواطنين بالتهرب من مسؤولياتهم".

المصدر: نوفوستي