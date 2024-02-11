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سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني: الوضع على خط المواجهة صعب جدا

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سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني: الوضع على خط المواجهة صعب جدا
Sputnik
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قال سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني أليكسي دانيلوف، في حديث نقلته قناة RTP التلفزيونية، إن الوضع على خط المواجهة في غاية الصعوبة والتعقيد في الوقت الراهن.

وأشار أليكسي دانيلوف إلى أنه إذا لم يقم الغرب بزيادة إمدادات الأسلحة والذخائر بشكل كبير، فإن الوضع سيصبح أكثر تدهورا.

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وأكد دانيلوف أن "أية توقعات تؤثر بشكل واضح على الوضع. إذا قلت إن الجميع متحمسون للغاية، فسيكون ذلك تصريحا كاذبا".

وفي وقت سابق، كتبت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، نقلا عن جنود وقادة بالجيش الأوكراني، أن القوات الأوكرانية تعاني من نقص حاد في المشاة، والجيش منهك جسديا، ومعنويات العسكريين تتراجع.

المصدر: نوفوستي

 

 

 

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