قال أمين مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني أليكسي دانيلوف، إن سلطات كييف غير راضية عن إصرار بعض الدول الغربية على ضرورة الحوار مع روسيا.

وأضاف دانيلوف: "تشعر أوكرانيا بالقلق بسبب تكثيف النقاش بين بعض الشركاء، حول ضرورة إجراء مفاوضات ومشاورات واجتماعات مع الروس لمناقشة قضايا الحرب في أوكرانيا ووقف إطلاق النار وما إلى ذلك".

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ووفقا له، يرجع هذا الاتجاه إلى أن بعض حلفاء كييف يخافون من روسيا.

وفي الوقت نفسه، هدد دانيلوف بظهور "محور جديد" خلال 15-20 سنة. وزعم بأن هذا التحالف سيشمل ليس فقط كوريا الشمالية والصين وإيران وروسيا، بل وبعض الدول الأوروبية، إذا لم تظهر تغييرات في موقف الغرب تجاه موسكو الآن.

وأكد دانيلوف أيضا أنه يدرك الاختلافات في الأهداف بين كييف وبعض الدول الغربية بشأن قضية القرم، واصفا فكرة "استعادة" شبه الجزيرة بأنها ورقة اختبار للغرب لأوكرانيا.

وفي أكتوبر، قال المستشار السابق للرئيس الأوكراني السابق ليونيد كوتشما أوليغ سوسكين، إنه يجب على سلطات كييف رفع الأحكام العرفية في البلاد والجلوس إلى طاولة المفاوضات مع روسيا وسط الصراع الفلسطيني الإسرائيلي المتفاقم.

ووفقا له، فإن كييف تخاطر بخسارة الدعم المالي من الغرب.

المصدر: نوفوستي