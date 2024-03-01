سيمونيان تنشر صور وأسماء الضباط الألمان الذين خططوا لتفجير جسر القرم (صور)

نشرت رئيسة تحرير شبكة RT مارغريتا سيمونيان أسماء وصور الضباط الألمان الذين وردت أصواتهم في تسجيل رصد بحثهم كيفية ضرب جسر القرم الروسي عبر مضيق كيرتش في البحر الأسود.

وأعلنت سيمونيان أنها تقدمت صباح اليوم بطلب صحفي إلى وزيرة الخارجية الألمانية وسفير ألمانيا لدى روسيا، وإلى المستشار الألماني أولاف شولتس.

وكتبت على "تلغرام": "الألمان لم يردوا حتى الآن على طلب استفساري منهم حول هذا التسجيل".

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وتابعت: "المحادثة التي تطرق فيها ضباط الجيش الألماني ضرب جسر القرم جرت في 19 فبراير".

وأضافت: "شارك في الحديث رئيس قسم العمليات في قيادة القوات الجوية الألمانية غريف، ومفتش القوات الجوية غيرهارتز وموظفا مركز العمليات الجوية فينسكي وفروستيدت".

كما نشرت سيمونيان جزءا من التسجيل جاء فيه: "أود أن أقول شيئا آخر عن تدمير الجسر. لقد درسنا هذه المسألة بشكل مكثف ولسوء الحظ، توصلنا إلى أن الجسر بسبب حجمه يشبه المدرج ولذلك قد يتطلب تدميره تعرضه لـ10 أو حتى 20 صاروخا".

وأشارت إلى أن أحد الضباط الذين وردت أصواتهم في التسجيل خطط لزيارة أوكرانيا في 21 فبراير لتنسيق الهجمات على أهداف روسية.

المصدر: RT