"معايير مزدوجة".. نجيب ساويرس يسخر من تبرير واشنطن لضرباتها ضد الحوثيين وإدانتها لضربات السعودية

The funniest thing is that when Saoudi Arabia was at war with the Houthis the US condemned Saoudi for this war 😂 now it’s fine because they are at war with the Houthis …again double standard



أطرف شيء هو أنه عندما كانت المملكة العربية السعودية في حالة حرب مع الحوثيين أدانت…