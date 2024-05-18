مسؤول مصري يؤكد زيادة حصة روسيا في توريد القمح إلى مصر

قال أكرم حسين الشافعي، عضو مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة بمصر، إن حصة روسيا من واردات القمح المصرية ارتفعت إلى 68%، في حين كان هذا الرقم السنة الماضية في حدود 55%.

ووفقا له، تمثل روسيا وأوكرانيا 80٪ من إجمالي واردات مصر من القمح - حوالي 8 ملايين طن. وفي العام الماضي بلغت الواردات من هذين البلدين 5.4 مليون طن.

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وشدد الشافعي في نفس الوقت، على أن روسيا بالذات هي المورد الرئيسي للقمح لمصر.

وأضاف الخبير المصري، في حديث لمراسل نوفوستي على هامش المنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان": "ارتفع توريد القمح إلى مصر حتى 68% وبلغ 6.83 مليون طن، مقابل 55.1% من إجمالي الواردات في العام الماضي".

وأضاف الخبير أنه في الأشهر العشرة الأولى من عام 2023، تم استيراد ما يقرب من 2.29 مليار دولار من القمح من روسيا. وبالمقارنة مع نفس الفترة من عام 2022، بلغت الزيادة أكثر من 680 مليون دولار.

ووفقا له، تشمل قائمة الاستيراد المصري من روسيا بعد القمح، الحديد والصلب والمنتجات المعدنية. وأشار الشافعي إلى أن القاهرة تعول على خفض تكلفة نقل البضائع من روسيا الاتحادية.

المصدر: نوفوستي