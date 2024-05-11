 
مباشر

روسيا تتقدم مصدري القمح إلى مصر بنسبة 80% من إجمالي وارداتها

مال وأعمال

روسيا تتقدم مصدري القمح إلى مصر بنسبة 80% من إجمالي وارداتها
نوفوستي
من محصول القمح الروسي في كراسنودار - روسيا الاتحادية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xinw

كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء المصري أن قيمة التبادل التجاري بين مصر وروسيا بلغت 7.150 مليار دولار خلال العام الماضي 2023.

وأشار المركز في بيان على "فيسبوك" إلى أن موسكو أصبحت أكبر مورد للقمح لمصر بنسبة 80% من إجمالي الواردات المصرية خلال العام الماضي.

ويشهد التعاون والتبادل التجاري بين روسيا ومصر نموا كبيرا، ليؤكد قوة العلاقة بين البلدين على كافة الأصعدة.

وفي بداية مايو الجاري اعتبر وزير المالية المصري محمد معيط أن مجموعة "بريكس" ستصبح في نهاية المطاف على قدم المساواة مع مجموعة "العشرين"، مؤكدا اهتمام بلاده باستخدام العملتين الروسية والصينية بتعاملاتها.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

روسيا تحيي الذكرى الـ79 للنصر على النازية بعرض عسكري في الساحة الحمراء (فيديوهات)