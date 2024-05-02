وزير المالية المصري: "بريكس" ستصبح في النهاية على قدم المساواة مع "العشرين"

اعتبر وزير المالية المصري محمد معيط أن مجموعة "بريكس" ستصبح في نهاية المطاف على قدم المساواة مع مجموعة "العشرين"، مؤكدا اهتمام بلاده باستخدام العملتين الروسية والصينية بالمعاملات.

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وقال معيط في حوار مع وكالة "نوفوستي" إن مجموعة "بريكس" تضم عددا من الدول ذات الأهداف المشتركة وتتمتع باقتصادات قوية وعدد كبير من السكان، مشيرا إلى أن "بريكس لها مستقبل مشرق، فهي تحتل مكانة مهمة في العالم، ومع الوقت ستصبح على نفس المستوى مع مجموعة العشرين التي بدأت (مسيرتها) على نحو مماثل ثم تطورت".

وأشار الوزير إلى أن بنك التنمية الجديد لدول "بريكس"، الذي انضمت إليه مصر سابقا، "سيوفر التمويل لمشاريع البنية التحتية".

وكانت مصر انضمت إلى جانب وإيران والإمارات والسعودية وإيران وإثيوبيا إلى "بريكس" في 1 يناير كأعضاء كاملين جدد في المجموعة.

وأشار معيط إلى أن المعاملات باليوان الصيني والروبل الروسي تكتسب أهمية متزايدة بالنسبة لمصر، مضيفة أن هذه القضية أصبحت حاليا قيد البحث مع المؤسسات المتخصصة المصرية.

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وذكر الوزير أن تنويع العملات المستخدمة في المعاملات التجارية سيأتي بفوائد اقتصادية كبيرة، وقال: "بدلا من الاعتماد على عملة واحدة أو عملتين، تمتلك مجموعة بريكس سلة من العملات المتعددة، بما فيها عملات الدول الأعضاء والتي أصبحت ذات شعبية في جميع أنحاء العالم، مثل اليوان والدرهم الإماراتي".

والشهر الماضي، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن الولايات المتحدة ودولا غربية أخرى تشعر بقلق متزايد بشأن عمل دول "بريكس" على تطوير آلياتها المالية الخاصة، لأنها تدرك أن هذا "سيضع آليات العولمة التي تعمل حاليا تحت قيادة الغرب، موضع شك جدي".

المصدر: "نوفوستي"