فولودين: يجب محاكمة بايدن بعد قصفه اليمن

قال رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين تعليقا على القصف الأمريكي لليمن، إنه يجب محاكمة الرئيس الأمريكي جو بايدن قبل أن يطلق العنان لحرب عالمية متشبثا بالسلطة بكل ما لديه من قوة.

وأضاف فولودين: "شنت واشنطن هجوما على دولة ذات سيادة، منتهكة قواعد القانون الدولي وبصقت على ميثاق الأمم المتحدة... إذا كانت الولايات المتحدة دولة سيادة القانون، فيجب محاكمة بايدن قبل أن يبدأ حربا عالمية، خلال تشبثه بالسلطة بكل ما تبقى لديه من قوة".

إقرأ المزيد

وأشار فولودين إلى أن الرئيس الأمريكي بايدن يحتاج إلى "حرب صغيرة ينتصر فيها"، لصرف انتباه الناخبين عن الإخفاقات في أوكرانيا وعن مشاكل داخل الولايات المتحدة.

ويرى فولودين، أن إدارة الرئيس الأمريكي، لهذا السبب لم تقم بإخطار الكونغرس الأميركي بالهجوم.

وكان مراسل RT قد أفاد فجر أمس الجمعة بأن القوات الأمريكية والبريطانية شنت غارات على مدينة صنعاء والحديدة وتعز وذمار وصعدة اليمنية.

وأضاف أن 5 غارات جوية استهدفت اللواء 22 ميكا في مدينة تعز و3 غارات تستهدف مطار تعز. مشيرا إلى تعرض مطار الحديدة ومنطقة كيلو 16 لغارات جوية أيضا.

كما أكدت شبكة "سي إن إن" نقلا عن مصادر، أن القوات الأمريكية استخدمت الغواصة "يو إس إس فلوريدا" خلال الهجوم على اليمن.

المصدر: نوفوستي