بوتين يجتمع بقادة بلدان رابطة الدول المستقلة في بطرسبورغ (صور)

بدأ في قصور بيترغوف الإمبراطورية في ضواحي بطرسبورغ الروسية اجتماع غير رسمي لقادة بلدان رابطة الدول المستقلة، في تقليد سنوي أطلقه الرئيس فلاديمير بوتين يسبق الاحتفال بالعام الجديد.

Sputnik Sergei Karpukhin

ودعا الرئيس بوتين نظراءه البيلاروسي، والأذري، والكازاخي، والقرغيزي، والطاجيكي، والتركماني، والأوزبكي، ورئيس الوزراء الأرمني للحديث ليس إلى طاولة المباحثات، بل خلال جولة في مجمع القصور الإمبراطورية الشتوية ومتنزهات العاصمة الشمالية الروسية.

Sputnik Sergei Karpukhin

Sputnik Sergei Karpukhin

Sputnik Sergei Karpukhin

Sputnik Sergei Parpukhin

Sputnik Sergei Karpukhin

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ووصل الزعماء بعد ظهر اليوم الثلاثاء إلى محمية متحف بافلوفسك، ومن المتوقع أن يزوروا قصري تسارسكويه سيلو، وبيترغوف الإمبراطوريين في ضواحي المدينة.

وتم الترحيب بالجميع باستثناء رئيسي أذربيجان وبيلاروس إلهام علييف وألكسندر لوكاشينكو، اللذين كانا يعقدان بالتوازي اجتماعا ثنائيا.

وستختتم قمة الزعماء غير الرسمية بمحادثات في قصر قسطنطينوفسكي في منتج ستريلنا الإمبراطوري.

المصدر: نوفوستي