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بوتين يجتمع بقادة بلدان رابطة الدول المستقلة في بطرسبورغ (صور)

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بوتين يجتمع بقادة بلدان رابطة الدول المستقلة في بطرسبورغ (صور)
Sputnik Sergei Karpukhin
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
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بدأ في قصور بيترغوف الإمبراطورية في ضواحي بطرسبورغ الروسية اجتماع غير رسمي لقادة بلدان رابطة الدول المستقلة، في تقليد سنوي أطلقه الرئيس فلاديمير بوتين يسبق الاحتفال بالعام الجديد.

بوتين يجتمع بقادة بلدان رابطة الدول المستقلة في بطرسبورغ (صور)
Sputnik Sergei Karpukhin
الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف

ودعا الرئيس بوتين نظراءه البيلاروسي، والأذري، والكازاخي، والقرغيزي، والطاجيكي، والتركماني، والأوزبكي، ورئيس الوزراء الأرمني للحديث ليس إلى طاولة المباحثات، بل خلال جولة في مجمع القصور الإمبراطورية الشتوية ومتنزهات العاصمة الشمالية الروسية.

بوتين يجتمع بقادة بلدان رابطة الدول المستقلة في بطرسبورغ (صور)
Sputnik Sergei Karpukhin
الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والأزبكستاني شوكت ميرزييف

بوتين يجتمع بقادة بلدان رابطة الدول المستقلة في بطرسبورغ (صور)
Sputnik Sergei Karpukhin
الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركمانستاني سردار بردي محمدوف
بوتين يجتمع بقادة بلدان رابطة الدول المستقلة في بطرسبورغ (صور)
Sputnik Sergei Karpukhin
الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والقرغيزستاني صدر جباروف
بوتين يجتمع بقادة بلدان رابطة الدول المستقلة في بطرسبورغ (صور)
Sputnik Sergei Parpukhin
الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والطاجيكستاني إمام علي رحمن
بوتين يجتمع بقادة بلدان رابطة الدول المستقلة في بطرسبورغ (صور)
Sputnik Sergei Karpukhin
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان
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ووصل الزعماء بعد ظهر اليوم الثلاثاء إلى محمية متحف بافلوفسك، ومن المتوقع أن يزوروا قصري تسارسكويه سيلو، وبيترغوف الإمبراطوريين في ضواحي المدينة.

وتم الترحيب بالجميع باستثناء رئيسي أذربيجان وبيلاروس إلهام علييف وألكسندر لوكاشينكو، اللذين كانا يعقدان بالتوازي اجتماعا ثنائيا.

وستختتم قمة الزعماء غير الرسمية بمحادثات في قصر قسطنطينوفسكي في منتج ستريلنا الإمبراطوري.

المصدر: نوفوستي

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