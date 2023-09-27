عطل معلوماتي يوقف عمل مصانع فولكسفاغن في ألمانيا

توقف إنتاج مصانع ألمانية تابعة لـ"فولكسفاغن" بما في ذلك المقر الرئيسي للمجموعة في فولفسبورغ بعد عطل معلوماتي كبير أثّر على الشركة منذ منتصف نهار يوم الأربعاء، وفق ما أفاد به متحدث.

وقال كريستيان شيبولد المتحدث باسم شركة فولكسفاغن لوكالة "فرانس برس" في المساء إن "مصانع العلامة التجارية فولكسفاغن متوقفة عن العمل في ألمانيا".

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وأوضح شيبولد أنه إضافة إلى أكبر مصنع للمجموعة في فولفسبورغ، تأثرت أيضا مصانع إمدن وتسفيكاو وأوسنابروك ودريسدن بهذه المشكلة التي لم يتم تحديد سببها بعد.

وفي سياق متصل بالاقتصاد الألماني، أصبحت الخشية من تراجع اقتصادي في ألمانيا التي تهيمن على أكبر اقتصاد أوروبي، وخاصة بعد توقعات صندوق النقد بأنها الوحيدة التي ستشهد انكماشا في 2023، ما يعرض حكومة أولاف شولتس لضغوط جمّة.

المصدر: أ ف ب