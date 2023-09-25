فولكس فاغن تحول Tiguan لواحدة من أكثر السيارات عصرية وتميزا!

كشفت فولكس فاغن عن سيارة Tiguan الجديدة كليا التي صممت لتكون مركبة عصرية وأنيقة توفر لركابها أفضل معايير الرفاهية والراحة.

وتختلف السيارة الجديدة كليا عن سيارات Tiguan السابقة، إذ جاءت بهيكل كروس أوفر انسيابي، وحصلت على تصميم مميز جدا لواجهتيها الأمامية والخلفية، زودت بمصابيح أمامية IQ Light HD يمكن تعديل إضاءتها بما يتناسب مع حركة المركبة.

وجاءت المركبة بطول 4 أمتار و54 سنتيمترا، بعرض 183 سم، وارتفاع 164 سم، والمسافة بين محوري العجلات فيها 268 سم، كما حصلت على عجلات مميزة التصميم بمقاسات تتراوح ما بين 17 و20 إنشا.

وداخليا تشبه هذه السيارة بعض الشيء سيارات Passat الجديدة، إذ حصلت على واجهة قيادة متطورة فيها شاشة أساسية بمقاس 15 بوصة، وشاشة قبالة السائق بمقاس 10.25 بوصة، وزوّدت مقاعد المركبة بأنظمة تدليك وأنظمة تدفئة وتبريد لتوفير تنقل مريح في أثناء السفر.

وحصلت المركبة على نظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث، ونظام التحكم التلقائي بالسرعة في الحالات الطارئة، ونظام المحافظة التكيفي على المسار، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية عالية الدقة.

إقرأ المزيد

وتعمل نماذج السيارة بمحركات توربينية eTSI بسعة 1.5 ليتر بعزم 130 و150 حصانا، ومحركات TSI بسعة 2.0 ليتر وعزم 204 و265 حصانا، ومحركات TDI بعزم 150 و193 حصانا، ودعمت هذه المحركات بعلب سرعة أوتوماتيكية DSG بسبع سرعات.

المصدر: moto1