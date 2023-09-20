روسيا تطرح سيارة كروس أوفر عصرية ومتطورة

أعلن مصنع "AVTOTOR" الروسي عن بدء مبيعات سيارة Kaiyi X3 الجديدة، بتصميمها الأنيق وتقنياتها الممتازة.

وتأتي السيارة الجديدة كنسخة معدلة عن سيارات Tiggo 4 Pro التي تطلقها شركة Chery، لكنها حصلت على مظهر أكثر عصرية وعلى مصابيح أمامية وخلفية بشكل أكثر تميزا، وجهّزت مصابيحها بوحدات إضاءة تعمل بأحدث تقنيات LED.

ويبلغ طول المركبة 4 أمتار و40 سم، وعرضها 181 سم، وارتفاعها 165 سم، ومسافة الخلوص الأرضي لهيكبها 190 ملم، أما عجلاتها فتبدأ مقاساتها من 17 إنشا.

وقمرتها جهّزت بصفين من المقاعد المريحة المخصصة لـ 5 ركاب، وحصلت المقاعد على أنظمة تدفئة وأنظمة كهربائية للتحكم بوضعياتها، أما واجهة القيادة فيها فثبت عليها شاشة بمقاس 7 بوصات قبالة السائق وشاشة لمسية متطورة بمقاس 10.25 بوصة وضعت في منتصف الواجهة.

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وحصلت السيارة على نظامي دفع أمامي ورباعي، وأنظمة للحفاظ على الثبات على المنحدرات والمنعطفات، ونظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث، ونظام تشغيل المحرك عن بعد، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية.

وتعمل المركبة بمحركات بنزين بسعة 1.5 ليتر وعزم 113 حصانا، وعلب سسرعة يدوية وأوتوماتيكية بـ 5 سرعات.

المصدر: moto1