ميرضيائيف يؤدي اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة لأوزبكستان

أدى شوكت ميرضيائيف، الذي فاز في الانتخابات الرئاسية المبكرة في أوزبكستان، اليمين القانونية، خلال حفل التنصيب الجاري حاليا وتولى منصبه كرئيس للبلاد بشكل رسمي.

وأفاد مراسل "تاس"، من مبنى مجلس الشيوخ في أوزبكستان، بأن رئيس لجنة الانتخابات المركزية زين الدين نظام خوجايف، قال للمشاركين في الفعالية إن شوكت ميرضيائيف فاز في الانتخابات الرئاسية المبكرة التي تمت في 9 يوليو الجاري.

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وقام رئيس لجنة الانتخابات المركزية، بتسليم ميرضيائيف بطاقة رئيس الجمهورية.

بعد ذلك اقترب ميرزيوييف من المنصة، ووضع يده على الدستور والقرآن، ونطق بكلمات القسم، وتولى بعدها منصب رئيس أوزبكستان.

في يوم 10 يوليو الجاري، أعلنت اللجنة المركزية للانتخابات في أوزبكستان فوز الرئيس شوكت ميرضيائيف في الانتخابات الرئاسية المبكرة بنسبة 87.05٪ من الأصوات، وذلك حسب النتائج الأولية.

وكانت هذه الانتخابات الأولى من نوعها منذ تعديل الدستور وتمديد ولاية رئيس البلاد من 5 إلى 7 سنوات.

المصدر: تاس