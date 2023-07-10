أوزبكستان.. فوز الرئيس الحالي في الانتخابات الرئاسية المبكرة بنسبة 87%

أعلنت اللجنة المركزية للانتخابات في أوزبكستان فوز الرئيس شوكت ميرضيائيف في الانتخابات الرئاسية المبكرة بنسبة 87.05٪ من الأصوات، حسب النتائج الأولية.

وبلغت نسبة إقبال الناخبين على التصويت 79.8%، حيث خاض السباق الانتخابي 4 مرشحين هم الرئيس الحالي عن الحزب "الديمقراطى الليبرالي"، وأولوغبك عنايتوف عن حزب "الشعب الديمقراطي"، وراباخان محمودوفا عن حزب "العدالة الديمقراطية"، وعبد شكر حمزايوف عن حزب "البيئة الأوزبكي".

وهذه الانتخابات كانت الأولى من نوعها منذ تعديل الدستور وتمديد ولاية رئيس البلاد من 5 إلى 7 سنوات.

وهنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في اتصال هاتفي ميرضيائيف بفوزه في الانتخابات، وأكد الجانبان العزم المتبادل لتطوير العلاقات بين البلدين.

وفي وقت سابق هنأ ميرضيائيف كل من رئيس كازاخستان وطاجيكستان وتركمانستان.

المصدر: وكالات