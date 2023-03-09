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ملك البحرين يعلن استعداده للتوسط في الأزمة الأوكرانية

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ملك البحرين يعلن استعداده للتوسط في الأزمة الأوكرانية
Gettyimages.ru
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أعلن سفير البحرين لدى روسيا، أحمد الساعاتي، أن العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة مستعد لاستغلال علاقاته الشخصية والمساعدة في تسوية أزمة أوكرانيا.

والتقى سفير البحرين لدى روسيا اليوم الخميس البطريرك كيريل بطريرك موسكو وعموم روسيا.

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وقالت البطريركية في بيان لها إن "الساعاتي أكد أن ملك البحرين أبدى استعداده "للمساهمة في تحقيق السلام من خلال المفاوضات، بما في ذلك عبر اتصالاته الشخصية أو الاتصالات مع الجهات التي قد تسهم في ذلك".

كما أشار البطريرك كيريل إلى الطبيعة الودية للعلاقات بين روسيا والبحرين.

ونقل السفير للبطريرك كيريل دعوة الملك حمد بن عيسى آل خليفة لزيارة البحرين.

المصدر: تاس

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