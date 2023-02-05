أنباء عن حملة إقالات جديدة مرتقبة في محيط زيلينسكي تشمل وزير الدفاع

أعلن النائب في البرلمان الأوكراني عن حزب "غولوس"، ياروسلاف جيليزنياك، عن تغييرات محتملة في السلطة الأوكرانية، ستطال وزير الدفاع، أليكسي ريزنيكوف.

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وأضاف جيليزنياك، أن رئيس الاستخبارات الأوكرانية، كيريل بودانوف، يمكن أن يكون البديل لوزير الدفاع، أليكسي ريزينكوف.

وأشار جيليزنياك، إلى اعتقاده بأن بودانوف سيكون بديلا جيدا لريزينكزف، في منصب وزير الدفاع، لكفاءته والتزامه بمهامه.

ونوه بأن وزير الدفاع الحالي، أليكسي ريزينكزف، يمكن أن يحل مكان وزير الصناعات الاستراتيجية، بافل ريابكين، الذي سيفقد منصبه قريبا.

ووفقا لجيليزنياك، فإن التغيرات الجديدة ستطال كلا من وزير الداخلية بالإنابة، إيغور كولومينكو، ورئيس الأمن فاسيلي ماليوكا.

كما أشار إلى أن البرلمان الأوكراني يجب أن يصادق على القائمة النهائية، خلال اجتماع فصيل "خادم الشعب"، مساء اليوم الأحد.

المصدر: نوفوستي