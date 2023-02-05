 
مباشر
عاجل
الدفاع الروسية تعلن عن تصفية 400 جندي أوكراني وإسقاط مسيرتين والسيطرة على مواقع مهمة في محور دونيتسك

أنباء عن حملة إقالات جديدة مرتقبة في محيط زيلينسكي تشمل وزير الدفاع

أخبار العالم

أنباء عن حملة إقالات جديدة مرتقبة في محيط زيلينسكي تشمل وزير الدفاع
ria.ru
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/uoz6

أعلن النائب في البرلمان الأوكراني عن حزب "غولوس"، ياروسلاف جيليزنياك، عن تغييرات محتملة في السلطة الأوكرانية، ستطال وزير الدفاع، أليكسي ريزنيكوف.

إقرأ المزيد
قراء ألمان: زيلينسكي أصبح مجنونا
قراء ألمان: زيلينسكي أصبح مجنونا

وأضاف جيليزنياك، أن رئيس الاستخبارات الأوكرانية، كيريل بودانوف، يمكن أن يكون البديل لوزير الدفاع، أليكسي ريزينكوف.

وأشار جيليزنياك، إلى اعتقاده بأن بودانوف سيكون بديلا جيدا لريزينكزف، في منصب وزير الدفاع، لكفاءته والتزامه بمهامه.

ونوه بأن وزير الدفاع الحالي، أليكسي ريزينكزف، يمكن أن يحل مكان وزير الصناعات الاستراتيجية، بافل ريابكين، الذي سيفقد منصبه قريبا.

ووفقا لجيليزنياك، فإن التغيرات الجديدة ستطال كلا من وزير الداخلية بالإنابة، إيغور كولومينكو، ورئيس الأمن فاسيلي ماليوكا.

كما أشار إلى أن البرلمان الأوكراني يجب أن يصادق على القائمة النهائية، خلال اجتماع فصيل "خادم الشعب"، مساء اليوم الأحد.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا