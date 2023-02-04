قراء ألمان: زيلينسكي أصبح مجنونا

انتقد قراء صحيفة "Die Welt" الألمانية خطاب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي خلال رسالته بالفيديو وخاصة تصريحه بأن أوكرانيا تتحدث بالفعل كعضو في الاتحاد الأوروبي.

وأثار هذا التصريح دهشة لدى قراء الصحيفة وعبر عدد منهم عن شكوكه في الصحة النفسية لزيلينسكي.

وكتب قارئ أطلق عليه لقب "Wolfgang V": "الآن أصبح مجنونا. لن تدخل أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي والناتو في المستقبل المنظور. وحتى إذا اعتبر زيلينسكي بشكل مختلف فإن بلدان الناتو ليست حلفاء له أيضا، يتطلب هذا وجود تحالف وهو ليس موجودا".

وتساءل قارئ بلقب "Sailör": "ما الذي يدخنه؟"

وأضاف قارئ بلقب "Stephen P": "الكوميدي يستيقظ بداخله من جديد".

وعبر قارئ بلقب "Der Alte" عن استيائه من تصريح زيلينسكي قائلا: "يوجد لهم مكان في كل مكان إلا الاتحاد الأوروبي. أوكرانيا دولة جديدة ستكون فقط حفرة لا نهاية لها لعقود طويلة".

وتابع قارئ بلقب "Andre W": "ومرة أخرى لا يستطيع الحصول على ما يكفي. وما يقال له لا يهمه أو لا يكفيه. وذلك بشكل دائم".

ووصفت قارئة بلقب "Sonya F" الرئيس الأوكراني بالسياسي الوقح، متابعة: "لا مكان لبلاده في الاتحاد الأوروبي على الإطلاق".

وكتب قارئ بلقب "Chris S": "جرأة غير مسبوقة. فقط لا يصدق...".

ووقع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في نهاية فبراير الماضي طلبا لانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، وفي يونيو الماضي منحت أوكرانيا ومولدوفا وضع المرشحين للعضوية في الاتحاد الأوروبي. ويتعين على كلا البلدين تنفيذ العديد من الشروط وإجراء إصلاحات واسعة النطاق قبل انضمامهما إلى الاتحاد.

المصدر: نوفوستي