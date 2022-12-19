ألمانيا تعرب عن قلقها إزاء زيارة بوتين لمينسك

صرح المتحدث باسم مجلس الوزراء الألماني، شتيفن هيبيشتريت، بأن برلين قلقة من زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لمينسك.

وأوضح هيبيشتريت، أن ألمانيا تتحسب من تغير موقف بيلاروس من العملية الروسية في أوكرانيا، فهذه الزيارة الأولى التي يجريها بوتين لمينسك منذ 3 سنوات، مشيرا إلى أن بيلاروس حتى اللحظة لم تقدم سوى المساعدات لروسيا.

وردا على طلب الصحفيين، التعليق على مخاوف ألمانيا حول مشاركة بيلاروس في العمليات العسكرية في أوكرانيا، قال هيبيشتريت: "لن أعلق على هذه الزيارة أكثر من ذلك، لكن الأمر المؤكد أن الدعم البيلاروسي لروسيا، سيزداد خلال الفترة المقبلة، وعلينا انتظار النتائج".

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ومن جانبه، نفى المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، صحة الادعاءات الغربية التي تفيد، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يزور مينسك لإجبار بيلاروس على المشاركة في العملية العسكرية في أوكرانيا، ووصفها بـ "السخيفة".

وأفاد الكرملين في وقت سابق، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيزور مينسك في الـ 19 من ديسمبر، وسيناقش مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، عددا من القضايا، منها أمن المنطقة، والتدابير المشتركة لمواجهة التحديات.

المصدر: نوفوستي