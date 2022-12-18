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بوتين يزور بيلاروس للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات

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بوتين يزور بيلاروس للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات
Legion-Media
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أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيتوجه إلى بيلاروس اليوم بزيارة هي الأولى منذ ثلاث سنوات، حيث سيبحث مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو التحديات المشتركة.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن الرئيسين سيبحثان علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين ومستقبل دولة الاتحاد، وسيركزان على القضايا الأمنية، والوضع في المنطقة والعالم، والإجراءات المشتركة لمواجهة التحديات الراهنة".

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لقاء وشيك بين بوتين ولوكاشينكو في مينسك لمناقشة قضايا الأمن

يشار إلى أن الرئيسين بوتين ولوكاشينكو على اتصال دائم، ويعقدان لقاءات مستمرة جرت العادة على تنظيمها في روسيا طيلة السنوات الثلاث الماضية.

المصدر: تاس 

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