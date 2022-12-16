لقاء وشيك بين بوتين ولوكاشينكو في مينسك لمناقشة قضايا الأمن

من المتوقع أن يعقد الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والبيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو محادثات سوف تشمل ضمن أمور أخرى قضايا الأمن في المنطقة والتدابير المشتركة لمجابهة التحديات المشتركة.

أعلنت عن ذلك الخدمة الصحفية للرئيس البيلاروسي، حيث جاء فيها: "سيصبح قصر الاستقلال في مينسك، 19 ديسمبر الجاري، منصة لمحادثات بيلاروسية روسية على أعلى مستوى، حيث يعقد رئيس الدولة ألكسندر لوكاشينكو لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي سيقوم بزيارة عمل إلى بيلاروس".

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وبحسب الخدمة الصحفية، فإن "الرئيسين سيعطيان الأولوية للقضايا الأمنية، ويتبادلان وجهات النظر حول الوضع في المنطقة والعالم، ويناقشان الإجراءات المشتركة لمواجهة التحديات الناشئة عن الأوضاع الراهنة".

وتابع البيان: "وبشكل عام، وكما هو مخطط له خلال يوم المحادثات، سيناقش الرئيسان كذلك قضايا التعاون التجاري والاقتصادي، ومشروعات التعاون الثنائية، مع التركيز على قضية إحلال الواردات، حيث سيكون التعاون في قطاع الطاقة من القضايا الهامة على جدول المحادثات.

المصدر: نوفوستي