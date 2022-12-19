وصول الرئيس بوتين إلى مينسك

وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى العاصمة البيلاروسية مينسك في زيارة عمل إلى بيلاروس حيث يلتقي نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو.

وقد كان في استقبال الرئيس الروسي نظيره البيلاروسي حيث من المزمع أن يكون قصر الاستقلال في العاصمة هو منصة المحادثات التي من المتوقع أن تشمل جدولا مشحونا، تبدأ في صيغة تتضمن أعضاء الحكومتين ثم يواصل الرئيسان محادثاتهما الفردية، ومن المتوقع أن يدليا بعد ذلك ببيانات، ويبدآن الإجابة على أسئلة الصحفيين.

وبشكل عام، سيناقش الرئيسان بالتفصيل تنفيذ البرامج المعتمدة لتنفيذ خطة التحالف بين الدولتين، بما يتضمنه ذلك من قضايا التجارة والتعاون الاقتصادي، ومشاريع التعاون المشترك مع التركيز على إحلال الواردات.

كذلك سيكون قطاع الطاقة أحد القضايا الهامة على جدول المحادثات، وسيعطي الرئيسان كذلك الأولوية لقضايا الأمن، ويتبادلان وجهات النظر حول الوضع في المنطقة والعالم ويناقشان الإجراءات المشتركة للاستجابة للتحديات الراهنة.

المصدر: RT