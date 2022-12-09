بيلاروس تبلغ الأمم المتحدة استعدادها لنقل الحبوب الأوكرانية عبر أراضيها

أعلنت الأمم المتحدة أن بيلاروس أبلغتها بأنها على استعداد لنقل الحبوب الأوكرانية عبر أراضيها دون شروط مسبقة.

وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن الأمين العام استقبل اليوم الجمعة نائب وزير الخارجية البيلاروسي يوري أمبرازيفيتش، الذي "أبلغ الأمين العام بأن بيلاروس ستوافق بدون شروط مسبقة على نقل الحبوب الأوكرانية عبر أراضيها، لتصديرها عبر الموانئ الليتوانية".

وأضاف دوجاريك أن نائب الوزير البيلاروسي "جدد التأكيد على طلب حكومته بشأن إمكانية تصدير الأسمدة التي تخضع للعقوبات حاليا".

بدورها، أكدت الخارجية البيلاروسية أن موضوع نقل الحبوب الأوكرانية نوقش خلال اللقاء مع الأمين العام للأمم المتحدة.

المصدر: نوفوستي