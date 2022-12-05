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الخارجية الأوكرانية: بعثاتنا الدبلوماسية تلقت 21 تهديدا في 12 دولة

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الخارجية الأوكرانية: بعثاتنا الدبلوماسية تلقت 21 تهديدا في 12 دولة
Globallookpress
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قال المتحدث باسم الخارجية الأوكرانية أوليغ نيكولينكو، إن السفارات والبعثات الدبلوماسية الأوكرانية في 12 دولة، تلقت 21 تهديدا.

في 2 ديسمبر، أعلن نيكولينكو أن ست بعثات دبلوماسية أوكرانية في أوروبا تلقت طرودا ملطخة بالدماء تحتوي على عيون حيوانات.

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وقبل ذلك تم إرسال طرود تحتوي على متفجرات إلى السفارة الأوكرانية في مدريد وشركة Instalaza لإنتاج الأسلحة ووزارة الدفاع الإسبانية وقاعدة توريخون دي أردوز الجوية.

وقبل يومين قال دميتري كوليبا وزير خارجية أوكرانيا، إنه تم تسجيل حالات مماثلة في هنغاريا وهولندا وبولندا وكرواتيا وإيطاليا والنمسا وجمهورية التشيك والفاتيكان وفرنسا، وهناك خبر عن تلغيم في كازاخستان وكذلك عن وصول رسالة مشبوهة في الولايات المتحدة.

المصدر: نوفوستي

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