وزير الخارجية الأوكراني: ثلاث من سفاراتنا تلقت رسائل تهديد

كشف وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا أن عدد السفارات الأوكرانية التي تلقت رسائل تهديد في الأيام الأخيرة ارتفع إلى ثلاث.

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وبعد أن ذكر في وقت سابق، أن حوادث من هذا القبيل وقعت في سفارتين، قال كوليبا في تصريحات تلفزيونية مساء الخميس: "أولا، لم يعد عددها اثنين بل أصبح ثلاثة. وثانيا، الرسائل لا تحتوي على متفجرات، وإنما على مادة أخرى. لن أعلق الآن على تفاصيل الأمر، إذ سنخرج قريبا بموقف رسمي حول هذا الموضوع".

واقتصر الوزير على القول إن المغلفات تضمنت "تهديدا رمزيا" لأوكرانيا، وكانت "مبللة بسائل أحمر لحظة استلامها".

وكان انفجار وقع الأربعاء في السفارة الأوكرانية في مدريد، بعدما فتح موظف في السفارة ظرفا يحتوي على قنبلة بدائية مرسلا إلى السفير. قالت السلطات الإسبانية أنها تتعامل مع الحادث على أنه هجوم إرهابي. تم العثور على مغلفات مماثلة في القاعدة الجوية بمدينة توريخون دي أردوز وفي شركة الأسلحة الإسبانية Instalaza.

كشفت السلطات الإسبانية أن رئيس الوزراء بيدرو سانشيز أرسلت إليه الأسبوع الماضي، رسالة مفخخة تحمل مواصفات "مماثلة" لتلك التي انفجرت في السفارة الأوكرانية.

وتم أيضا اعتراض طرد به عبوة ناسفة في السفارة الأمريكية في مدريد.

المصدر: "نوفوستي"