شركة أسلحة إسبانية تتلقى طردا مشبوها كالذي انفجر في السفارة الأوكرانية

أعلنت الشرطة المحلية الإسبانية، أن شركة الأسلحة الإسبانية Instalaza، تلقت طردا مماثلا للذي انفجر أمام السفارة الأوكرانية في العاصمة مدريد.

ونقلت شبكة ABC عن ضباط إنفاذ القانون، أن الطرد لم ينفجر، ولا يزال التحقيق جاريا، في الجهة التي أرسلت الطردين.

يشار إلى أن Instalaza، ومقرها مدينة سرقسطة الإسبانية، تنتج قاذفات قنابل يدوية أرسلتها الحكومة الإسبانية إلى كييف في بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

وفي 30 نوفمبر، وقع انفجار في السفارة الأوكرانية في العاصمة مدريد بإسبانيا، ما أسفر عن ضحية واحدة من أعضاء البعثة الدبلوماسية، وأصدرت الكلية القضائية الوطنية الإسبانية حكما يصنف الانفجار بأنه "عمل إرهابي".

فيما دعا وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، السفارات الأوكرانية في الخارج إلى تعزيز الإجراءات الأمنية بشكل عاجل، على خلفية التفجير.

المصدر: لينتا.رو