السلطات الإسبانية تعتبر تفجير السفارة الأوكرانية "هجوما إرهابيا"

أعلنت السلطات الإسبانية، اعتبار الانفجار الذي وقع في السفارة الأوكرانية في العاصمة مدريد، بأنه "هجوم إرهابي"، وفقا لما نقلته وكالة Europa Press اليوم الأربعاء.

ووفقا للوكالة، قررت الكلية القضائية الوطنية الإسبانية: "اعتبار الحادث الذي وقع في السفارة الأوكرانية في مدريد، والذي أسفر عن إصابة موظف بالدائرة الدبلوماسية، عملا إرهابيا".

وفي وقت سابق اليوم، أفادت وسائل إعلام بأن انفجارا وقع في السفارة الأوكرانية بمدريد، وأسفر عن إصابة أحد موظفي السفارة الأوكرانية بجروح طفيفة، ويتلقى العلاج في المستشفى.

المصدر: تاس