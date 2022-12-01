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الداخلية الإسبانية: رسالة مفخخة بعثت الأسبوع الماضي إلى رئيس الوزراء بيدرو سانشيز

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الداخلية الإسبانية: رسالة مفخخة بعثت الأسبوع الماضي إلى رئيس الوزراء بيدرو سانشيز
Legion-Media
رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز
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كشفت السلطات الإسبانية الخميس أن رئيس الوزراء بيدرو سانشيز أرسلت إليه الأسبوع الماضي، رسالة مفخخة تحمل مواصفات "مماثلة" لتلك التي انفجرت الأربعاء في السفارة الأوكرانية في مدريد.

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وقال بيان صادر عن وزارة الداخلية الإسبانية إن "ظرفا يحتوي على مواد نارية" وموجها "إلى رئيس الحكومة بيدرو سانشيز"، تم "كشفه وإبطاله من قبل الأجهزة الأمنية لرئاسة الحكومة" في 24 نوفمبر.

كما أعلنت وزارة الداخلية اعتراض رسالة جديدة "مشبوهة" الخميس في قاعدة عسكرية كبيرة بالقرب من مدريد.

وقالت الوزارة بهذا الشأن: "بين الساعة الثالثة والرابعة صباحا، عثرت أنظمة الأمن في قاعدة توريخون دي أردوز الجوية، على ظرف يحتوي على مواد مثيرة للشبهة"، مضيفة أن "أفراد الشرطة الوطنية والحرس المدني توجهوا الى القاعدة لتأمين المنطقة ومحققي الشرطة يقومون بتحليل هذا الظرف الذي كان موجها الى مركز الأقمار الاصطناعية".

يشار إلى أن هذه القاعدة التي تقع بالقرب من مدريد، تستخدم خصوصا لسفر أعضاء الحكومة الإسبانية بالطائرات.

وكانت موظفة أصيبت في السفارة الأوكرانية في مدريد بجروح طفيفة الأربعاء في انفجار رسالة داخل المبنى، بحسب مصدر في الشرطة الإسبانية.

المصدر: أ ف ب

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