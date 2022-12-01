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صحيفة: اكتشاف طرد ملغوم ثالث في إسبانيا

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صحيفة: اكتشاف طرد ملغوم ثالث في إسبانيا
ria.ru
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ذكرت صحيفة "موندو" أنه تم العثور على طرد به قنبلة في قاعدة توريخون دي أردوز الجوية العسكرية في إسبانيا.

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وجرى العثور على الطرد بواسطة خدمات خاصة في أحد المباني المساعدة للقاعدة. كان بالطرد متفجرات، لكنها لم تعمل.

وفيما تحقق الشرطة الإسبانية في الحادث، جرت الإشارة إلى أن الطرد مرتبط بعبوتين أخريين متشابهتين، انفجرت الأولى منهما في السفارة الأوكرانية.

يشار إلى أن قاعدة توريخون دي أردوز الجوية، الواقعة شمال شرق مدريد، توجد بها منطقة مشتركة مع الناتو.

وكانت هذه العبوة الثالثة من نوعها في إسبانيا. في 30 نوفمبر، وقع انفجار في السفارة الأوكرانية في مدريد، وأصيب موظف بالبعثة الدبلوماسية. وفي وقت لاحق، تلقت شركة الأسلحة " إنستازا"، ومقرها سرقسطة طردا ملغوما مماثلا لم ينفجر.

المصدر: lenta.ru

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