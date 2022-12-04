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قديروف: اعتقال مجموعة من المخربين في مقاطعة خيرسون

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قديروف: اعتقال مجموعة من المخربين في مقاطعة خيرسون
Sputnik
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قال رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف، إنه تم في مقاطعة خيرسون اعتقال مجموعة من المخربين الأوكرانيين.

وكتب قديروف على قناته في تيلغرام: "تجري على قدم وساق عمليات تطهير المراكز السكنية في مقاطعة خيرسون من العناصر الإجرامية الأوكرانية. وتم اعتقال مجموعة من المخربين الذين خططوا للقيام بأنشطة تخريبية في الأراضي المحررة".

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ووفقا له، تمكنت قيادة القوات الخاصة الروسية من الحصول على معلومات قيمة من المعتقلين، والتي يمكن استخدامها ضد القوميين الأوكرانيين.

وأشار رئيس الشيشان إلى أنه تم خلال ذلك أيضا، الاستيلاء على عشرات القطع من الأسلحة من بينها قاذفات قنابل ومتفجرات.

المصدر: نوفوستي

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