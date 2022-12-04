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برلماني أوروبي يدعو لتقديم شكوى ضد واشنطن في منظمة التجارة العالمية

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برلماني أوروبي يدعو لتقديم شكوى ضد واشنطن في منظمة التجارة العالمية
Gettyimages.ru
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اعتبر بيرند لانغ رئيس لجنة التجارة في البرلمان الأوروبي، أن الاتحاد الأوروبي لن يتمكن من الاتفاق مع الولايات المتحدة حول المساعدات الحكومية الأمريكية لشركاتها.

وشدد لانغ على ضرورة تقديم شكوى أوروبية ضد الجانب الأمريكي إلى منظمة التجارة العالمية.

وقال البرلماني في مقابلة مع مجموعة "فنك ميديا": "أنطلق من أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لن يتمكنا من الاتفاق خلال المفاوضات إلا على فرض تغييرات صغيرة في تنفيذ IRA (قانون خفض التضخم الأمريكي). وسيبقى الهيكل الأساسي لهذا القانون بدون تغيير. وفي هذا الصدد، أرى أنه من الضروري أن يقدم الاتحاد الأوروبي شكوى عاجلة إلى منظمة التجارة العالمية في الأشهر المقبلة".

وأضاف: "هذا سيؤكد أن الإجراءات الأمريكية لا تتوافق بتاتا مع قواعد منظمة التجارة العالمية".

ويرى البرلماني، أنه يجب على الاتحاد الأوروبي "زيادة حجم دعمه للصناعات الأوروبية".

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وقال: "يجب علينا أيضا دراسة هل يمكن خفض تكاليف الطاقة المخصصة للصناعة، وكيف يجب تنفيذ ذلك في الوقت الحالي هي أعلى بعشرة أضعاف مما هي عليه في الولايات المتحدة".

المصدر: تاس

 

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