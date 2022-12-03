السلطات الأوكرانية تحقق في قضايا فساد إداري ومالي في إدارة العاصمة كييف

صادرت دائرة التحقيقات الأوكرانية، وثائق من مبنى إدارة مدينة كييف، التي يرأسها فيتالي كليتشكو، وحولتها إلى الجهات القضائية.

وأوضحت دائرة التحقيقات عبر "تلغرام"، أن العملية جاءت بناء على تحقيقات سابقة في قضية فساد إداري وسوء استخدام المرافق الترفيهية في إحدى حدائق كييف، وتم ضبط وثائق طرح مناقصة استقطاب مستثمر.

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ووفقا للدائرة، فإن إحدى الشركات في العاصمة كييف وقعت عام 2015 اتفاقية تنص على إنشاء مرافق رياضية في إحدى حدائق كييف، إلا أنها أنجزت ثلث الأعمال الموكلة إليها فقط، كما وجهت ضدها قضية سوء استخدام الحديقة.

وأشارت الدائرة إلى أن، مكتب مباحث الدولة يتحقق من إمكانية تورط المسؤولين في أسباب عدم امتثال الشركة لشروط العقد خلال السنوات السبع الماضية، ما قد يعرضهم للمساءلة أمام الجهات القضائية، في قضايا الفساد، وسوء استخدام المنصب التي تصل عقوبتها إلى حكم بالسجن مدة 6 سنوات.

المصدر: نوفوستي