نشرت American Thinker مقالة لأوليفيا موراي، كتبت فيها أن خطة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي العمل بنظام "الرعاية" لإعادة إعمار أوكرانيا، تعني "بيع البلاد بالقطعة".

الكاتية أعادت إلى الأذهان ما نشرته صحيفة The New York Times في سبتمبر عن ثمة لقاء عقد بين فلاديمير زيلينسكي ولورانس فينك رئيس شركة بلاك روك.

وذكرت موراي أن "الاجتماع تم تكريسه لمناقشة كيفية جذب الاستثمار في الاقتصاد الأوكراني الذي دمره الصراع".

وخلال اللقاء أشار فينك على زيلينسكي بإنشاء "صندوق لإعادة إعمار الاقتصاد الأوكراني، لاستقطاب المستثمرين في القطاعين العام والخاص.

وتحدثت الكاتبة عن "برنامج الرعاية" الذي قدمه رئيس أوكرانيا، وبموجبه ستتمكن الدول والمؤسسات المختلفة من الاستثمار في تطوير المناطق والمدن والقطاعات الاقتصادية المختلفة في البلاد.

وتابعت قائلة: "اتضح أن زيلينسكي، الذي استرشد بتوصية فينك "المجانية"، يريد أن يخلق نظام "رعاية" يسمح ببيع الأراضي الأوكرانية بالمزاد العلني لأولئك الذين سيدفعون أعلى سعر".

وتفترض موراي أن الاستثمارات التي ستتلقاها أوكرانيا سوف تسرق، وأن مبدأ الرعاية، الذي يفترض الشفافية والسيطرة على إنفاق الأموال، لن ينجح بسبب الفساد المستشري في البلاد.

ووجهت موراس سؤالا للقراء عما إذا كانوا مستعدين "لبيع" وطنهم للمليارديرات والمسؤولين الفاسدين مثل عائلة الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس السابق للبيت الأبيض باراك أوباما وسياسيين آخرين.

ولخصت موراي رؤيتها بالقول: "على ما يبدو، زيلينسكي يحمل نفس الصفات التي يتصف بها أسوأ الخونة في التاريخ الأمريكي".

قبل أيام، أعلنت كييف عن إطلاق برنامج لاستقطاب الدول لإعادة إعمار أوكرانيا بتكلفة إجمالية تزيد عن تريليون دولار.

المصدر: ريا نوفوستي.