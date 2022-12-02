خبير أمريكي: ثلث المدفعية الغربية لم تتحمل ظروف القتال في أوكرانيا

أشار الخبير العسكري الأمريكي بيتر سوتشيو، إلى أن المدفعية الغربية في أوكرانيا تخرج عن الخدمة بالجملة، حيث لا تتحمل مواسيرها هذا الكم من إطلاق القذائف وتشتعل من ارتفاع حرارة معدنها.

ولفت الخبير في مقال نشره موقع "19 فورتيفايف" إلى أن "المدفعية الغربية لا يمكنها تحمل إطلاق آلاف القذائف يوميا، وبعد عدة أشهر من الاستخدام المفرط لها، أصبحت تشتعل من شدة حماوتها، أو يعطبها ويدمرها القصف الروسي".

وأوضح أن ماسورة مدافع الهاوتزر إم 777 تصنع بشكل أساسي من التيتانيوم، وهذا المعدن أخف من الفولاذ.

وأضاف: هذا يبسط حركة المعدات، ويقلل من وقت التحضير للعمل، ولكنه يؤثر على عمر الخدمة والقدرة على التحمل.

وأشار إلى أن مواسير التيتانيوم مصممة لإطلاق عدد محدود من القذائف لتغطية تحرك المشاة.

ولفت سوتشيو إلى أن بين حوالي 350 مدفع هاوتزر أمريكي وبريطاني وفرنسي، ثلاثون بالمئة منها تقريبا خرجت عن الخدمة بشكل دائم وتقبع في ورش التصليح الأوكرانية.

المصدر: نوفوستي