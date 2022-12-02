وزير الدفاع البريطاني: العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا أظهرت ضعف المدفعية البريطانية

كشف الصحفي دومينيك نيكولس نقلا عن وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا أظهرت الضعف الخطير للمدفعية البريطانية.

ولم يستبعد والاس أن يعتمد الجيش البريطاني جيلا جديدا من الصواريخ، حيث كشفت العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا عن الحاجة إلى تحديث نظام المدفعية البريطاني، الذي عفا عليه الزمن.

وأشار إلى أن مدافع الهاوتزر ذاتية الدفع "ا س-90" لا تظهر فعالية مثل نظيراتها من البلدان الأخرى.

ونوهت الصحيفة إلى أن الحكومة البريطانية تعتزم تخصيص مبلغ إضافي قدره 24 مليون جنيه إسترليني لهذا الغرض.

المنصدر: RT