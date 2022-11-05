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طهران: واشنطن أبلغتنا عبر قنوات دبلوماسية أن تصريحات بايدن الأخيرة لا تمثل الموقف الأمريكي

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طهران: واشنطن أبلغتنا عبر قنوات دبلوماسية أن تصريحات بايدن الأخيرة لا تمثل الموقف الأمريكي
AFP
الرئيس الأمريكي جو بايدن
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أوضحت الخارجية الإيرانية أن السلطات الأمريكية صححت موقف الرئيس جو بايدن بخصوص "تحرير إيران"، وأبلغت طهران عبر قنوات دبلوماسية أن هذه التصريحات لا تمثل الموقف الأمريكي.

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وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان: "البيت الأبيض كان ينوي على مدى السنوات الـ43 الماضية تغيير النظام الإيراني..شهد الجميع الخطة البديلة الأمريكية في إيران خلال الأربعين يوما الماضية، لكن الشعب الإيراني بصموده ويقظته أجهض هذه الخطة".

وأضاف أمير عبد اللهيان: "بايدن تلقى الرد من خلال تصريحات الرئيس الإيراني..كما صححت السلطات الأمريكية موقف بايدن فور إطلاق تصريحاته غير المدروسة، وأبلغونا عبر قنوات دبلوماسية أن هذه التصريحات لا تمثل الموقف الأمريكي".

المصدر: RT

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