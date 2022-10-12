لافروف ونظيره الأرميني يبحثان سبل تحقيق الاستقرار في جنوب القوقاز

بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الأرميني أرارات ميرزويان، الخطوات اللازمة لتحقيق الاستقرار في منطقة جنوب القوقاز.

وناقش الوزيران قضايا الساعة على جدول الأعمال الثنائي، بما في ذلك إعداد وعقد الفعاليات المخصصة للذكرى الثلاثين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. كما جرى تبادل شامل لوجهات النظر حول القضايا الإقليمية. وجاء في بيان الخارجية الروسية أنه تم النظر في خطوات تحقيق الاستقرار الشامل للوضع في جنوب القوقاز.

وشدد الوزيران على ضرورة تكثيف الجهود على جميع مسارات الاتفاقات المبرمة بين قادة روسيا وأرمينيا وأذربيجان بتاريخ 9 نوفمبر 2020 و11 يناير و26 نوفمبر 2021.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إن أذربيجان وأرمينيا توصلتا إلى اتفاقات بشأن النقاط الأساسية لمعاهدة السلام.

المصدر: RT