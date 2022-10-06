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لقاء تاريخي يجمع قادة أرمينيا وتركيا وأذربيجان (صور+فيديو)

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لقاء تاريخي يجمع قادة أرمينيا وتركيا وأذربيجان (صور+فيديو)
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عقد رئيس أذربيجان إلهام علييف ونظيره التركي رجب طيب أردوغان ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان لقاء اليوم الخميس على هامش قمة المجموعة السياسية الأوروبية في العاصمة التشيكية براغ.

لم تذكر وكالات الأنباء تفاصيل عن هذا اللقاء الثلاثي الذي يعتبر الأول من نوعه، بينما أفادت وسائل إعلام تركية بأن أردغان يخطط لإجراء لقاء منفصل مع كل من علييف وباشينيان.

لقاء تاريخي يجمع قادة أرمينيا وتركيا وأذربيجان (صور+فيديو)
لقاء تاريخي يجمع قادة أرمينيا وتركيا وأذربيجان (صور+فيديو)
لقاء تاريخي يجمع قادة أرمينيا وتركيا وأذربيجان (صور+فيديو)

وفي أول لقاء شخصي له مع باشينيان يعتزم أردوغان، حسب وسائل إعلام تركية، أن يعرض عليه عقد اجتماعات للممثلين الخاصين للبلدين حول قضايا التسوية في تركيا وأرمينيا، وليس على أراضي دول ثالثة.

إضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يقدم الزعيم التركي مقترحات للحد من التوتر في المنطقة والتوقيع على معاهدة سلام بين أرمينيا وأذربيجان في أقرب وقت ممكن.

وذكرت وسائل إعلام أرمنية أن باشينيان اجتمع على هامش قمة براغ مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، فيما أشارت وسائل إعلام أذرية إلى أن علييف عقد لقاء مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل.

المصدر: وكالات

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