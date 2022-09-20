ميروشنيك: لوغانسك ستدعوالمراقبين الدوليين من أجل عملية الاستفتاء

قال سفير جمهورية لوغانسك الشعبية لدى روسيا روديون ميروشنيك إن السلطات في جمهورية لوغانسك ستدعو المراقبين الدوليين من الدول الأجنبية من أجل سير عمليات استفتاء الانضمام لروسيا.

وأضاف ميروشنيك لقناة "روسيا 24": "سنناشد الدول التي تهتم بكل هذه العمليات، والتي تنظر بعقل منفتح إلى ما يجري في أراضينا، وسنرحب بحضورها في عمليات الاستفتاء حتى يروا بأم أعينهم بأن الأشخاص الذين يعيشون في دونباس، مصممون بالفعل على اتخاذ قرار صريح وواعي للانضمام إلى الاتحاد الروسي".

وشدد على أن "هذا عامل بالغ الأهمية، ونحن كممثلين للسلك الدبلوماسي، سنعمل عليه (دعوة المراقبين) بالتأكيد الآن".

المصدر: نوفوستي