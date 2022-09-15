المفتش العام للقوات المسلحة المغربية في ضيافة الرئيس الإسرائيلي

شارك المفتش العام للقوات المسلحة الملكية المغربية، الفاروق بلخير، في حفل استقبال رسمي بمقر الرئيس الإسرائيلي في تل أبيب، إلى جانب 17 قائدا عسكريا من بلدان مختلفة.

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وقال الرئيس الاسرائيلي هرتسوغ في كلمة له اليوم الخميس: "هناك مقولة شهيرة، من يبحث عن السلام يجب أن يستعد للحرب. من أجل الاستعداد للحرب، ومن أجل السعي لتحقيق السلام، نحتاج إلى أفضل الجيوش الممكنة".

وأضاف: "نحن نصلي حقا ونأمل أن يكون هناك سلام، ولهذا نحن سعداء جدا بوجود جيران من منطقتنا ودول عربية هنا".

ويقوم المفتش العام للقوات المسلحة المغربية بزيارة إلى إسرائيل على رأس وفد عسكري، في زيارة هي الأولى من نوعها في تاريخ العلاقات بين البلدين.

وتهدف للمشاركة في مؤتمر التجديد العسكري الدولي، واحتفت تل أبيب بالضيف المغربي عبر استقبال وحفل رسمي، معلنة أن الزيارة تعني الدخول في مرحلة عنوانها الانفتاح والسلام.

المصدر: RT