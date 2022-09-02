ألمانيا: تسوية بقيمة 28 مليون يورو مع عائلات القتلى الإسرائيليين في أولمبياد ميونيخ 1972

أكدت الحكومة الألمانية، اليوم الجمعة، أن عائلات 11 رياضيا إسرائيليا قتلوا في عملية ميونيخ خلال دورة الألعاب الأولمبية عام 1972، ستتلقى تعويضا إجماليا قدره 28 مليون يورو.

وحسب المعلومات فإن هذا الرقم الذي يشمل المدفوعات التي تم دفعها بالفعل، تم الإبلاغ عنه سابقا من قبل وسائل الإعلام الألمانية والإسرائيلية ولكن لم يتم نقله رسميا من قبل الحكومة.

وهذه زيادة كبيرة عن العرض الأولي البالغ 10 ملايين يورو للعائلات قبل الذكرى الخمسين للهجوم، والذي سيتم الاحتفال بذكراه يوم الاثنين.

وصرح المتحدث باسم الحكومة الألمانية، ستيفن هيبيست، للصحفيين في برلين بأن المستشار الألماني أولاف شولتس "سعيد للغاية بالاتفاق الذي تم التوصل إليه مع أسر الضحايا"، مضيفا: "ألمانيا تؤكد مسؤوليتها عن الأخطاء التي ارتكبت هناك عام 1972، وكذلك في العقود التي تلت ذلك".

في إطار اتفاق مع العائلات، وافقت ألمانيا على الاعتراف بإخفاقات السلطات في ذلك الوقت والسماح للمؤرخين الألمان والإسرائيليين بمراجعة الأحداث المحيطة بالهجوم.

وفي الخامس من سبتمبر 1972، اقتحم ثمانية مسلحين شقة الفريق الإسرائيلي في القرية الأولمبية وأطلقوا النار على اثنين منهم واحتجزوا تسعة إسرائيليين رهائن مهددين بقتلهم ما لم يتم إطلاق سراح 232 أسيرا فلسطينيا.

وردت شرطة ألمانيا الغربية حينذاك بعملية فاشلة قتل فيها الرهائن التسعة وخمسة من محتجزيهم الثمانية وضابط شرطة.

المصدر: AP + RT