عائلات القتلى الإسرائيليين في أولمبياد ميونيخ 1972 تقاطع مراسم إحياء الذكرى

أعلنت عائلات الإسرائيليين الذين قتلوا في عملية ميونيخ خلال دورة الألعاب الأولمبية في 1972 أنها رفضت عرضا جديدا من ألمانيا يتعلق بتعويضات وستقاطع مراسم إحياء الذكرى الخمسين للهجوم.

وفي رسالة موجهة إلى رئيس مقاطعة بافاريا الألمانية، ماركوس سودر، قالت عائلات الاسرائيليين الـ11 الذين قتلوا خلال دورة الألعاب الأولمبية في ميونيخ إنها "ترفض" دعوة لحضور مراسم إحياء الذكرى في الخامس من سبتمبر.

وبدلا من ذلك، طالبوا بـ"اعتذار علني" من الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، عن "أخطاء" بلده و"سوء معالجة" أزمة الرهائن.

وفي الرسالة التي اطلعت عليها وكالة "فرانس برس"، طلبت عائلات القتلى من ألمانيا "فتح جميع الوثائق الخاصة بالهجوم الإرهابي وتقديم تعويض عادل".

وأكدت العائلات إنها ستكون منفتحة على حضور الاحتفالات إذا استجابت ألمانيا لطلباتها بشكل أكثر انفتاحا.

وتبلغ قيمة العرض الجديد عشرة ملايين يورو (10,3 ملايين دولار) يفترض أن يتقاسمها 23 من أفراد عائلات الضحايا المباشرين وتشمل 4,5 ملايين من التعويضات دفعت في 1972 و2002.

وفي الخامس من سبتمبر 1972، اقتحم ثمانية مسلحين شقة الفريق الإسرائيلي في القرية الأولمبية وأطلقوا النار على اثنين منهم واحتجزوا تسعة إسرائيليين رهائن مهددين بقتلهم ما لم يتم إطلاق سراح 232 أسيرا فلسطينيا.

وردت شرطة ألمانيا الغربية حينذاك بعملية فاشلة قتل فيها الرهائن التسعة وخمسة من محتجزيهم الثمانية وضابط شرطة.

المصدر: "أ ف ب"