بوليانسكي: روسيا ستعقد اجتماعا لمجلس الأمن حول النازية الجديدة في أوكرانيا

قال دميتري بوليانسكي، نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، إن روسيا ستعقد في 11 يوليو اجتماعا لمجلس الأمن الدولي، حول موضوع النازية الجديدة في أوكرانيا.

وكتب بوليانسك في قناته على تليغرام: "يوم الاثنين، 11 يوليو، الساعة 15:00 (22:00 بتوقيت موسكو)، سنعقد اجتماعا غير رسمي آخر لمجلس الأمن الدولي مخصص للنازية والفاشية في أوكرانيا".

ووفقا لبوليانسكي، فإن هذا سيظهر رد روسيا على الدول الغربية التي "تشكك" في أحد أهداف العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - نزع النازية.

وأضاف أن المتحدثين من روسيا سيقدمون لمحة تاريخية عن النازية في أوكرانيا وحالتها الحالية باستخدام الصور ومواد الفيديو.

وانتقدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في وقت سابق، تقرير مراقبي حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة في أوكرانيا. ورأت فيه تحيزا سياسيا وعدم الاستعداد لملاحظة جرائم القوميين في أوكرانيا.

المصدر: وكالات