بوليانسكي: الاتهامات الأوكرانية لروسيا بالإبادة الجماعية لا تستحق الاهتمام

صرح نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي بأن الاتهامات الأوكرانية لروسيا بانتهاك اتفاقية منع الإبادة الجماعية "لا تستحق الاهتمام".

وقال بوليانسكي في حديث لقناة "سولوفيوف لايف" على "يوتيوب"، تعليقا على توجه أوكرانيا إلى محكمة الأمم المتحدة بهذا الصدد، إن "الأمر معقد هناك، وتم رفع دعاوى كثيرة، لكن النتائج محدودة للغاية".

وتابع: "يعمل هناك خبراء القانون من الجانبين، لكن كما يتبين، تصبح القضايا أكثر فأكثر تعقيدا، ولذلك فإن محاولات الجانب الأوكراني تقديم ذلك كأنه أمر محسوم تشبه محاولات تقديم ما تبتغيه كأنه محقّق".

وأضاف أنه "إلى درجة كبيرة هم يقومون بذلك من أجل الرأي العام. وأعتقد أن تصريحات (وزير الخارجية الأوكراني) كوليبا بهذا الصدد لا تستحق اهتماما كبيرا".

يذكر أن محكمة الأمم المتحدة بدأت بالنظر في دعوى أوكرانيا ضد روسيا في 7 مارس الماضي. وفي 16 مارس طالبت روسيا بوقف عمليتها العسكرية.

ورفضت موسكو قرار المحكمة، متهمة أوكرانيا "بالتدخل في عملها لغرض التسييس".

المصدر: نوفوستي