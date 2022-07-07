بوتين: روسيا تعتزم القيام بكل ما هو ضروري لمساعدة سكان دونباس

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال محادثة مع الفائزين في مسابقة "قادة روسيا"، إن الجانب الروسي يعتزم القيام بكل شيء لمساعدة الأشخاص الذين يعيشون ويعملون في دونباس.

وقال بوتين: "روسيا حكومة وقيادة ستفعل كل شيء لمساعدة الناس الذين يعيشون ويعملون هناك".

في الوقت نفسه، علق الرئيس الروسي على نية أحد الفائزين في المسابقة تولي منصب نائب وزير التعليم والعلوم في جمهورية دونيتسك الشعبية، قائلا: "حقيقة أنك اتخذت هذا القرار، تشير إلى أنك لا تسعى جاهدا للحصول على نوع من العمل الرخيص، ولكنك تسعى على وجه التحديد لخدمة الوطن، وخدمة الناس. هذا يستحق الاحترام. أتمنى لك التوفيق، االعمل هناك ليس سهلا، بعبارة ملطفة".

وفي وقت سابق، قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، إن خبراء البناء العسكريين الروس سيشاركون في إعادة إعمار جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.

المصدر: تاس