خبير: بوتين قد يعرض وقف إطلاق النار عقب تحقيق أهداف العملية العسكرية في دونباس

أكد المحلل العسكري في موقع "كابيتال كونيكشن"، فيكتور أبراموفيتش، أنه مع وجود تحرير لوغانسك، قد يركز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على دونباس شرق أوكرانيا قبل عرض وقف إطلاق النار.

وقال في تصريح لقناة "سي إن بي سي" الأمريكية: "بوتين هنأ الاثنين قواته على تحرير جمهورية لوغانسك بعد عدة أسابيع من القتال العنيف، في حين تركز القوات الروسية الآن على جمهورية دونيتسك المجاورة في دونباس".

وأضاف: "يبدو أن روسيا متأكدة من أنها قادرة على تحقيق أهدافها في دونباس.. في حال عرض بوتين في وقت لاحق وقف إطلاق النار، فسيكون الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في موقف صعب".

وتابع: "لا يوجد سبب محدد للاعتقاد بأن قبول وقف إطلاق النار الروسي سيؤدي في الواقع إلى سلام دائم"، مضيفا أن "هذا سيعطي روسيا القدرة على تحصين قواتها والهجوم مرة أخرى في المستقبل"، حسب المحلل.

وأوضح أنه "من ناحية أخرى، إذا لم يقبل زيلينسكي وقف إطلاق النار، فإنه يثير خطر فقدان، على الأرجح، بعض الدعم الغربي الذي يعتمد عليه، والخيار قد يكون قسريا عليه من قبل القادة الغربيين".

وأشار إلى أن "قبول زيلينسكي لوقف إطلاق النار هذا يعتمد على مقدار الدعم العسكري والمالي الذي يشعر أنه يمكن أن يحصل عليه من الغرب"، منوها إلى أن "الدعم سيكون من 6 أشهر إلى نحو عام".

وشدد أبراموفيتش على أن "انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر في الولايات المتحدة، والتي تعد إلى حد بعيد أكبر مساهم في المساعدات العسكرية والمالية لأوكرانيا، سيكون لها تأثير على الدعم الأمريكي لأوكرانيا".

وقال: "هناك قدر كبير من التذمر والتعب من الحرب في الأوساط الأمريكية، لكن الأمريكيين لديهم موارد هائلة يمكنهم الالتزام بالتعهدات لعقود"، مضيفا "فرنسا وبريطانيا وألمانيا جميعا لديهم حسابات مختلفة حول المدة من الوقت التي يمكنهم فيها دعم أوكرانيا".

المصدر: "سي بي أن سي"